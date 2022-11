Premium Het beste van De Telegraaf

Noah (16) beste beleggende scholier: ’Veel mensen verliezen met crypto’s’

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Vwo’er Noah Shah zag zijn fictieve beleggingsportefeuille in korte tijd 21,5% meer waard worden, maar hij ziet weinig brood in cryptomunten. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - De 16-jarige Noah Shah heeft de beurscompetitie Scholenstrijd gewonnen. De vwo-scholier van het Hageveld College in Heemstede boekte in zes weken een rendement van 21,5% door fictief geld te steken in aandelen als ASML, ASMI, Adyen, Flow Traders en Just Eat Takeaway.