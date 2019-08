Verkopen stuwen resultaat Van Lanschot Kempen

Van Lanschot sloot de jaarhelft af met een nettowinst van 83,6 miljoen euro, tegen 39,3 miljoen euro een jaar eerder. De afgestoten belangen in AIO II en in VLC & Partners leverde meer dan 52 miljoen euro op. Van Lanschot is van plan zijn aandeelhouders mee te laten delen in de winst en stelde een kapitaalteruggave voor van 1,50 euro per aandeel.

Het beheerd vermogen van Van Lanschot steeg in de afgelopen maanden met 23 procent tot 82,6 miljard euro en de 'client assets' met een vijfde tot 97,3 miljard euro. De zogeheten fully loaded CET1-ratio kwam uit op 22,7 procent.