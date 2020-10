Moeder plundert spaarrekening kind, bank niet verantwoordelijk

Een vrouw maakte €25.000 van de spaarrekening van haar zoon naar zichzelf over. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Amsterdam - Een oma had bij de Rabobank een spaarrekening geopend voor haar kleinzoon. Ze kreeg een onaangename verrassing toen bleek dat haar ex-schoondochter, de moeder van de jongen, zo’n €25.000 van die rekening had weggehaald. Maar de Rabobank had dat niet hoeven voorkomen, vindt klachteninstituut Kifid.