Vijf vragen: Verliezen ’we’ het hoofdkantoor van Shell?

Shell topman Ben van Beurden. Ⓒ AFP

Amsterdam - Shells bestuursvoorzitter Ben van Beurden liet zaterdag in een interview in het Financieel Dagblad weten dat het hoofdkantoor van Shell in Den Haag staat, omdat het bedrijf in 2004 in de veronderstelling verkeerde dat de dividendbelasting in ons land zou worden afgeschaft. Shell is volgens de topman sinds het afschieten van een voorstel in 2018 om de dividendbelasting in Nederland af te schaffen, ’bezig’ met het zoeken naar andere oplossingen.