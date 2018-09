Tata Steel buigt verlies om in winst

De nettowinst in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op 9,1 miljard roepie (107 miljoen euro), tegen een min van 3,6 miljard roepie in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van Tata Steel bedroeg 364 miljard roepie. Het bedrijf wist te profiteren van verbeterde prestaties bij de activiteiten in Europa en Zuidoost-Azië. De staalleveringen bedroegen in het afgelopen kwartaal 6,48 miljoen ton, tegen 6,07 miljoen ton een jaar geleden.

Volgens Tata nam de vergelijkbare productie in Europa in het afgelopen kwartaal toe tot 3,86 miljoen ton, het hoogste niveau in 5 jaar. De Europese productie was 16 procent hoger dan een jaar eerder. Tata heeft zijn belangrijkste Europese productiefaciliteiten in Groot-Brittannië en Nederland.