VOLG LIVE: Lot pensioendeal beslist door 105 FNV’ers

De stemming is cruciaal voor minister Koolmees (Sociale Zaken) voor wie de modernisering van de pensioenen een van zijn grootste klussen is. Onlangs mislukte zijn poging om nieuwe regels te bedenken voor zzp’ers. Daarmee blijft pensioen over als andere grote hervorming op sociaal-economisch terrein.

Ingewijden schatten in dat een kleine meerderheid van de FNV-achterban instemt met aanpassing van de pensioenen. Daarmee komt er een onzekerder pensioen dat meer gaat meebewegen met de golven van de aandelenbeurzen. Als de vakbond akkoord gaat, zal ook de AOW-leeftijd vertraagd stijgen en komen er mogelijkheden voor vervroegd pensioen voor mensen met een zwaar beroep.

In de podcast Kwestie van Centen: komt er zaterdag eindelijk een nieuw pensioenstelsel? Waarom ligt de toekomst van ons pensioen eigenlijk in handen van een club van 105 leden? Luister ‘m hier.

Twee weken geleden zou het Ledenparlement al stemmen over de pensioendeal. Maar dat liep toen volledig in de soep, deels door computerproblemen en deels doordat FNV’ers moedwillig de stemming saboteerden. Een groot deel van het Ledenparlement wilde niet digitaal beslissen over zo’n belangrijk onderwerp. Dankzij de versoepelingen van de coronaregels kunnen ze nu alsnog fysiek bij elkaar komen, in Postillion Hotel in Bunnik.

Onvrede

Binnen de FNV is er nog veel onvrede. Een deel van de senioren-afdeling vindt een pensioenhervorming helemaal niet nodig. Vanuit de afdelingen van de havens en transport is er kritiek op de regelingen voor zware beroepen. Die zouden onvoldoende mogelijkheden bieden voor mensen om eerder te stoppen met werken.

Uit een reconstructie van De Telegraaf blijkt dat de leden onderling hopeloos verdeeld zijn. Bij de mislukte stemming twee weken geleden waren er flinke spanningen tussen voor- en tegenstanders van het pensioenakkoord. Ruwe omgangsvormen, dreigende taal en intimidatie zijn een veel voorkomend probleem binnen de bond, zo blijkt uit interne evaluaties.

Bekijk ook: FNV lijkt drukker met eigen voortbestaan dan met pensioendeal

Een woordvoerder van de FNV bevestigt dat beeld: „Wij hebben zeer gedreven leden bij wie de emoties af en toe hoog oplopen. En dat geeft soms te veel wrijving voor de glans die nodig is. Niet voor niets heeft het Ledenparlement een commissie ingesteld die zich bezighoudt met juist die omgangsvormen.” Een anoniem kaderlid zegt: „In het Ledenparlement worden mensen voor rotte vis uitgemaakt.”

De FNV is zeer in zichzelf gekeerd geraakt en iedereen ligt met iedereen overhoop, blijkt uit gesprekken met een tiental kaderleden, bestuurders en oud-bestuurders. Volgens voorman Busker staat door het dalende ledental en financiële problemen het voortbestaan van de bond op het spel.