Bouwers: woningmarkt lijkt steeds meer op piramidespel

’Met mijn maximale hypotheek kom ik niet verder dan een ruime garagebox’

„Als er zoveel mensen in hetzelfde schuitje zitten, dan kan het niet anders dan dat er een oplossing komt.” Mijn vader is er heilig van overtuigd dat de woningnood binnen niet al te lange tijd verleden tijd zal zijn. Persoonlijk heb ik er een hard hoofd in.