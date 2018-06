'Onderzoek valutamarkt breidt zich uit'

De Britse toezichthouder FCA zou inmiddels informatie hebben opgevraagd bij minstens 15 banken, in een poging te achterhalen of handelaren wisselkoersen hebben beïnvloed door informatie uit te wisselen en eigen transacties voorrang te verlenen boven die van klanten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de euro-dollarmarkt, maar ook naar de handel in het Britse pond, de Australische dollar en Scandinavische munten.

Volgens de FT zijn onder meer de Britse banken Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland en Standard Chartered, de Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Morgan Stanley, het Zwitserse UBS en Deutsche Bank bij het onderzoek betrokken. De krant noemde geen Nederlandse banken.