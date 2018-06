Onzekerheid Fed zit Damrak dwars

De AEX-index stond vrijwel de gehele dag licht onder druk en eindigde 0,5% lager op 393, 38 punten. De Midkap-index gleed 0,3% weg naar 610 punten.

Ook elders in Europa overheerste het terughoudende sentiment. Parijs verloor 0,6%. Frankfurt ging 0,2%m omlaag.

"Met het einde van het cijferseizoen voor bedrijven in zicht is het wachten op nieuwe impulsen om de koersen in beweging te zetten", verklaart Jos Versteeg, analist bij Theodoor Gilissen het aarzelende sentiment onder beleggers. De uitspraak van een Federal Reserve-lid dat het maandelijkse steunprogramma van $85 miljard niet altijd door kan gaan, zorgde in de middaghandel voor extra verkoopdruk. Wall Street noteerde bij het slot van de Europese beurzen licht lager. Voorbeurs kwam een tegenvallend cijfer over het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS naar buiten. De index daalde in oktober harder dan verwacht.

De bekendmaking van de OESO dat op basis van leidende indicatoren de eurozone onder aanvoering van groeimotor Duitsland geleidelijk aan kracht wint, bood onvoldoende steun aan de handel. "De ommekeer in de eurozone begint er aan komen", stelt Versteeg. "Vooral de vroegcyclische fondsen, zoals de uitzenders, zullen daar de vruchten van gaan plukken. De vraag is alleen hoe hard gaan de winsten verbeteren." De vrees voor een deflatiescenario in de eurozone is volgen hem onterecht. "Ik verwacht wel een lange periode van lage inflatie."

China wil de economie tot 2020 ingrijpend gaan hervormen met nieuwe maatregelen. Dat lieten de politieke leiders in China vanochtend los aan het einde van een vierdaagse vergadering. Het nieuws had weinig impact op het sentiment.

Later deze week staat een hoorzitting van Fed-vicepresident Janet Yellen in de Amerikaanse Senaat op het programma over haar nominatie als opvolger van Fed-president Ben Bernanke. Versteeg denkt niet dat Yellen al een tipje meer van de sluier zal lichten over het tijdstip wanneer de Fed een begin maakt met het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen. "Het is wel spannend om te zien hoe zij zich in het openbaar zal presenteren."

Maurice Mureau, handelaar bij Keijser Capital houdt er rekening mee dat de AEX na de dip de opgaande lijn richting de 400 punten gaat hervatten. "In vergelijking met andere beurzen moet de Amsterdamse beurs nog steeds een inhaalslag maken. Vooral de zwaarwegende fondsen RD Shell en Unilever lopen wat achter."

Imtech valt terug

In de AEX droeg Imtech de rode lantaarn en zakte 2,5% naar €2,16. Een dag eerder liep de koers van de dienstverlener nog flink op vanwege de vreugde over nieuwe deal met de banken.

Staalproducent ArcelorMittal leverde eveneens 2,5% in op €12,53, ondanks een verhoging van het koersdoel door Kepler Cheuvreux.

ASML vervolgde de recente weg omlaag. De koers van de chipmachinemaker daalde 1,3% tot €64,54.

Telecombedrijf KPN raakte mede onder invloed van winstnemingen 1% kwijt naar €2,47. Volgens Versteeg is de kans groot dat de Mexicaanse miljardair Carlos Slim op de lange termijn weer gaat aankloppen bij het Nederlandse telecomconcern.

Verzekeraar Aegon was wel gewild met een winst van 1,5% op €6,18. Digitale beveiliger Gemalto volgde met een plus van 0,8% op €82,86.

Air France KLM, dat volgens de Franse krant Le Figaro geen kapitaal in het noodlijdende dochterbedrijf Alitalia steekt, steeg 0,9% naar €7,30.

Binck neemt Fundcoach over

Rabobank verhoogde het koersdoel voor ASMI en zette het advies op 'kopen'. De toeleverancier aan de chipsector won 1,7%.

Ten Cate nam in de middaghandel de koppositie over en koerste 2% hoger.

BinckBank zag de koers 0,5% aantrekken op het nieuws dat de internetbroker SNS Fundcoach overneemt. Bovendien verhoogde ING het koersdoel met €0,20 naar €8,40. Uitzendbureau USG People klom 1,2%.

Aan de andere kant dook metaalbedrijf AMG 2,3% omlaag. Detacheerder Brunel moest 2,4% afstaan.

ASCX-aandeel Kardan schoot 13,2% omhoog dankzij de melding dat onderdeel GTC gesprekken voert over het afstoten van het belang in vastgoedbedrijf Globe Trade.

Het lokaal genoteerde Reesink viel 0,6% terug op het nieuws dat de onderneming 46.986 nieuwe aandelen uitgeeft om de eerder aangekondigde overname van Pon Material Handling Europe te financieren.

