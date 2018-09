'Shell gaat grote fabriek bouwen in Irak'

In de verklaring stelt topman Peter Voser van Shell dat de oliemaatschappij vastbesloten is zijn activiteiten in Irak uit te breiden. De productie van aardgas in het land zal volgens hem blijven toenemen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik