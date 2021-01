Ferdinand Bol opsteker voor Rembrandthuis

Premium Cultuur

Sotheby’s veilt portret van Botticelli: Knappe knaap voor 80 miljoen

Haalt-ie het? Of haalt-ie het niet? Dat is de vraag die talloze kunstexperts graag beantwoord zien, als het om dit unieke portret van een jongeman van Sandro Botticelli gaat. Het schilderij komt donderdag 28 januari onder hamer bij Sotheby’s in New York. En de richtprijs is maar liefst 80 miljoen do...