Wanneer start correctie?

Het was een heftige koersweek vorige week met de onverwachte rentedaling van de ECB en een totaal onverwacht zeer sterk arbeidsmarkt rapport over de maand oktober waarin helemaal geen impact te zien was van de 16 dagen shutdown van de Amerikaanse regering. De S&P500 heeft echter slechts 0,5 procent kunnen stijgen vorige week waardoor de supertop close van 1775 nog steeds intact is.

Ik blijf bij mijn mening dat de Amerikaanse beurzen overgekocht zijn en dat er een groot risico bestaat dat er binnenkort een correctie van formaat zich zal ontvouwen. Ik weet en realiseer me dat ik dit al enige tijd zeg, maar er is dit jaar tot nu toe nog geen enkele grotere neerwaartse correctie van meer dan 5 procent opgetreden en dat is absoluut niet gezond voor “normale marktwerking”. Het jaar 2013 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar van de kunstmatig opgeblazen koersen met het gratis geld van de Fed waarbij normale marktwerking werd bevroren.

Ik schat de kans op meer dan 75 procent dat op korte termijn een grote neerwaartse correctie begint. De markt is volledig verzadigd naar de bovenkant. Hoe langer de start van een gezonde neerwaartse correctie uitblijft, des te harder de neergang kan worden als iedereen plotseling voor de uitgang gaat. Het scenario blijft hetzelfde, een slot van de S&P500 onder de 1729 deze week initieert de start van een mogelijke snelle en felle daling met als eerste koersdoel 1640 punten. Natuurlijk zal de neerwaartse correctie worden gevolgd op de Europese beurzen.

De steeds betere economische data vanuit Amerika, GDP Q3 liefst 2,8 procent en 204.000 banen in oktober, bewijzen dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om een terugschalen van QE te kunnen dragen. Het wordt steeds duidelijker dat de Fed afgelopen september een enorme blunder heeft gemaakt met het niet op dat moment al beginnen met afbouwen van QE. De Amerikaanse 10jarige benchmark rente neemt alweer een vlucht naar boven en noteert 2,77 procent waarbij ik binnenkort een test van de 3,00 procent top van dit jaar verwacht.

Wall Street is sinds de Fed-blunder van september nog verder kunstmatig opgeblazen maar de goede economische data hebben de rente en ook de dollar vorige week weer beduidend doen stijgen. Een gemiste kans dus voor de Fed die het tijdperk van gratis geld voor de effectenmarkten heeft verlengd. Het grote risico van het verlengde scenario van de Fed is dat de neerwaartse klap op Wall Street alleen maar groter zal worden. Het is mijn mening dat we steeds meer afstevenen op een enorme neerwaartse knal. Ook in Japan verwacht ik een dergelijk scenario.

De daling van de rente door de ECB met 0,25 procent tot een historisch lage 0,25 procent is ook niet gebeurd uit weelde maar wel als zodanig uitgelegd door de markt. Uit de berichtgeving over de ECB-vergadering van vorige week donderdag blijkt dat er absoluut geen unanimiteit was tussen de beleidsmakers van de ECB. Men zou er uit op kunnen maken dat Draghi de renteverlaging heeft doorgedrukt, met alle risico’s van dien als in de komende maanden blijkt dat de genomen stap fout uitwerkt want dan is zijn geloofwaardigheid en reputatie aangetast.

Draghi is zeer bevreesd voor een periode van deflatie in de Zuidelijke eurozone landen en zet zijn rentewapen in om dat te kunnen bestrijden. Ikzelf betwijfel echter de genomen stap want Zuid eurozone consumenten en bedrijven zullen hierdoor niet echt meer gaan consumeren en lenen. De stap die absoluut noodzakelijk is om de eurozone weer constructief te laten groeien, begint met het volledig schoonmaken van de balansen van de eurozone banken.

En dat kost honderden wellicht duizenden miljarden euro’s, die er niet zijn maar moeten worden gecreëerd. De beurzen vieren hoogtij en beleggers verkeren op de roze wolk maar we zijn er nog lang niet want ook de enorm gestegen nationale schulden zullen ooit weer tot normale acceptabele proporties moeten worden teruggebracht. En dat kan alleen maar door groei en dat zullen we zelf moeten realiseren. Donderdag komen de derde kwartaal eurozone landen GDP data uit. Waar staan we?

Rob Koenders (1961) is directeur van SprinterTips.nl, een website voor de actieve belegger.