Premium Geld

Startende belegger? ’Begin saai voor beste resultaat’

Wie overweegt te gaan beleggen in aandelen, moet eerst nagaan of dit wel iets voor hem of haar is. En als die beslissing eenmaal is genomen, is de focus op de lange termijn het belangrijkste advies van experts. „Een wereldwijd beleggingsfonds is een goede basis.”