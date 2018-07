AEX eind 2014 op 407 punten

Op de financiële markten is de sfeer ook prima. De stemming zit er goed in met een AEX die de 400 punten nadert. De grote vraag is hoe lang deze stijging aanhoudt. Want een verlaging van de rente door de ECB omdat de economie niet goed loopt, is nou ook niet echt goed nieuws.

Nu zal ik de laatste zijn om te beweren dat marktprijzen te hoog of te laag zijn. Daar zijn voldoende andere ‘goeroes’ voor die met de waan van de dag hun mening vormen en verkondigen, zodat u daarmee lekker veel transacties gaat doen en daarmee de smeerolie voor deze vorm van entertainment levert.

Kun je dan helemaal niets zeggen over de toekomstige rendementen? Jawel, namelijk dat bovenop de risicovrije rente (die erg laag is) een paar procent extra (in vakjargon de ‘risicopremie’) verdiend kan worden met risicovollere beleggingen zoals aandelen. Er vindt jaarlijks internationaal academisch onderzoek plaats (Fernandez, universiteit van Navarra) naar de hoogte van de risicopremie. Daarbij wordt gevraagd hoeveel extra beloning aandelen het komend jaar op zouden moeten brengen.

Voor Nederland komt de score uit op 5,4% bovenop de 1-jaars rentevoet van 0,4%, dus in totaal 5,8%. De schatting voor het totale dividend over 2014 ligt op 3,1%, dus resteert er nog 2,7% aan koersstijging. Vertaald naar vandaag (AEX 395, en nog 13½ maanden te gaan) betekent dit een eindstand voor 2014 van 407 punten voor de AEX.

Nu is één ding vrij zeker: dit zal het niet worden. Niet omdat de redenering niet klopt, maar omdat andere factoren op korte termijn een veel grotere invloed hebben. Als bijvoorbeeld de rente wijzigt, aandelen meer in de mode raken, of winsten anders uitpakken dan begroot ziet het plaatje er heel anders uit.

Er zijn gewoon veel te veel factoren van invloed. Je kunt daarom niet weten welke markt welke beloning op welk moment zal geven. Ga maar na; vorig jaar nog werden opkomende landen geprezen (dit jaar 0% rendement ) en de Eurozone de grond in gepraat (dit jaar +20% rendement). Hoe kun je hier als belegger mee omgaan? Het antwoord is simpel; de beleggingen wereldwijd spreiden en geen rendementen achterna lopen maar herbalanceren. Zo’n strategie levert u op termijn altijd de risicopremie na kosten op.

Marc Vijver is oprichter en directeur van The Index People vermogensbeheer, specialist in indexbeleggen.