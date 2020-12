Grootste chipmaker China waarschuwt voor impact Amerikaanse ban

Premium Binnenland

Exodus uit het VK: Nederlanders proberen wanhopig plek op ferry te bemachtigen

De ’splendid isolation’ is terug, maar nu in een overtreffende variant. Behalve door de Brexit en coronabeperkingen is het Verenigd Koninkrijk door een mutatie van het coronavirus meer afgezonderd dan ooit. Nederlanders op het eiland proberen in alle haast nog terug te komen, maar dat blijkt bijzond...