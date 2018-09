'Franse uitzendmarkt verbetert'

In september kromp de Franse uitzendmarkt nog met 5,2 procent op jaarbasis. Daarmee was er in die maand geen sprake van verbetering ten opzichte van augustus. De voorspelling voor oktober wijst echter duidelijk op verbetering, met een verwachte krimp van 2,3 procent.

Randstad haalt 18 procent van zijn omzet uit Frankrijk, USG People 17 procent. Het aandeel Randstad stond maandag om 9.35 uur 0,8 procent in de plus op 46,92 euro. USG People noteerde ook 0,8 procent hoger, op 9,97 euro.