'Beslissing BinckBank goed te begrijpen'

Het onderdeel heeft volgens Kluis ,,heel andere karakteristieken'' en Binck doet er in deze tijd volgens hem goed aan om zich te concentreren op zijn kernactiviteiten. De analist schat de verkoopopbrengsten laag in, op ,,iets meer dan 10 miljoen euro, maximaal 18 miljoen euro'', hoewel het volgens hem erg moeilijk is om een goede schatting te maken. Als mogelijke belangstellenden noemt Kluis Centric IT Solutions en Kas Bank.

Ook SNS vindt het positief dat de online broker zich meer kan toeleggen op zijn kernactiviteiten, dat wil zeggen bankieren en vermogensbeheer. Daarnaast is de stap volgens SNS ook op een andere manier positief voor de toekomst van BinckBank. Het bedrijf zou namelijk aantrekkelijker worden voor een overname.

BinckBank noteerde maandag om 9.14 uur 0,3 procent lager op 7,34 euro.