BT wint uitzendrechten Europees voetbal

BT versloeg daarmee Sky en ITV, die nu nog de rechten bezitten om de Europese wedstrijden uit te zenden. ,,Beide toernooien zijn van wereldklasse en grote favorieten van veel mensen. De rechten voor live-uitzendingen zijn een belangrijke steun voor BT Sport'', aldus BT-topman Gavin Patterson in een toelichting. De rechten gelden vanaf het seizoen 2015/2016 voor alle 350 wedstrijden en de finales van de Champions League en de Europa League zullen gratis te zien zijn, aldus BT.

Het telecombedrijf kondigde in mei aan een nieuwe sportzender op te zetten. Deze zender ging in augustus de lucht in en heeft ook de rechten om per seizoen 38 wedstrijden uit de Engelse Premier League live uit te zenden. Sky zendt 116 wedstrijden uit de Premier League uit.