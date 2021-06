Rabo kan spaarders uit België geen nieuw onderdak geven

Het aangekondigde vertrek van de spaarbank van Rabobank uit België raakt in totaal 200.000 klanten. Zij hebben een jaar de tijd om op zoek naar een spaarrekening bij een andere bank.

Stoppen

In maart had Rabobank al laten weten om de spaaractiviteiten in België stop te gaan zetten. Het Nederlandse bankconcern was actief vanaf 2002 bij onze zuiderburen. Vooral het stunten met spaarrentes wierp eerder nog zijn vruchten af.

Maar omdat Rabobank in thuisland Nederland een grote instroom van spaargeld heeft en de bank zich via de Europese Centrale Bank goedkoop kan financieren, heeft de Belgische spaarbank weinig nut meer. ,,Dit heeft een impact op de leefbaarheid van Rabobank.be”, meldt de spaardivisie op de eigen website.

In een verklaring benadrukt Rabo dat er intensief gezocht is om een geschikte overnemer te vinden om spaarklanten een verhuizing te besparen. De zoektocht was volgens echter tevergeefs. De bank belooft ’alles in het werk te stellen’ zodat klanten hun rekeningen ’gemakkelijk en veilig’ kunnen afsluiten.