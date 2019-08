Column: ontbossing belangrijk beleggersthema

Zo kan ik me eindeloos opwinden over het kappen van een stukje bos in mijn woonplaats. „Het bos heeft een enorme historische waarde en de gemeente Soest voert een wanbeleid”, hoor ik mezelf oreren in een poging mijn favoriete wandelplek te beschermen. Uiteindelijk zal de politiek de langste adem hebben en zullen er woningen verrijzen op de plek die nu nog een idyllische oase van rust is.

Houtkap

Wat me minder uit mijn slaap houdt, geef ik toe met schaamrood op de kaken, is de massale houtkap in Brazilië. Ten opzichte van vorig jaar is er in het Braziliaanse Amazonegebied 88% meer bos naar de grond gehaald. Dat komt overeen met de omvang van één voetbalveld per minuut. Het gros daarvan wordt illegaal gekapt – hetzij door vervalsen van documenten, of door de bijl in de stam te zetten zonder vergunning.

Het is daarbij goed te weten dat het Amazonegebied de long van de aarde wordt genoemd. Het gebied neemt enorme hoeveelheden CO2 op. Hierdoor komt er minder CO2 in de lucht en wordt de opwarming van de aarde beperkt. Zuinig zijn dus op het gebied, maar niets is dus minder waar.

Respectloos

De Braziliaanse president Bolsonaro kondigde het tijdens de verkiezingen al aan: we gaan voor economisch groei. De ’Tropische Trump’ is grofgebekt en schoffeert graag homo’s, vrouwen en zwarte Brazilianen. Daarnaast is hij dus respectloos tegenover de natuur. Het regenwoud moet plaats maken voor onder meer landbouw en mijnbouw.

De gewenste economisch groei kan echter in gevaar komen wanneer Brazilië verder gaat met het verkleinen van het regenwoud. In een handelsakkoord tussen de Europese Unie en een aantal grote Zuid-Amerikaanse landen (waaronder Brazilië) is opgenomen dat alle landen zich aan het klimaatakkoord van Parijs moeten houden. Om aan de doelstellingen van dat akkoord te voldoen is het tegengaan van ontbossing van groot belang. De Franse president Macron heeft al aangegeven het handelsakkoord niet te ondertekenen wanneer een van de landen niet aan het klimaatakkoord voldoet.

Aanplanten

Een sterk punt van Macron, die zich realiseert dat ontbossing een serieuze (economische) bedreiging is. Sterker nog: volgens Zwitserse onderzoekers is het aanplanten van nieuw bos zelfs de heilige graal. Volgens het IPCC (klimaatwetenschappers van de VN) betekent dat het aanplanten van een miljard hectare bos de opwarming van de aarde kan beperken tot de gewenste grens van 1,5 graad! Het mooiste is dat we volgens de Zwitserse onderzoekers genoeg plek hebben om dit te realiseren.

Hoe kan deze ontwikkeling van ontbossing voortduren? De Verenigde Naties heeft juist een van de zeventien geïntroduceerde duurzame ontwikkelingsdoelen (ookwel Sustainable Development Goals genoemd) specifiek gericht op ’Leven op land’ (Doel 15). Zo moet in 2020 de ontbossing zijn gestopt en moet bebossing wereldwijd toenemen. In datzelfde jaar moeten zoetwater- en aardse ecosystemen beschermd worden, met name bossen, moerassen, berggebieden en steppen. Bovendien moet in 2030 de woestijnvorming worden tegengegaan.

Om dit te kunnen realiseren moeten beleggers en andere partijen samenwerken.

Duurzaamheidsrisico

In het rapport Op waarde geschat van De Nederlandse Bank (DNB) is ontbossing (en het verlies aan biodiversiteit als gevolg daarvan) zelfs genoemd als serieus duurzaamheidsrisico voor de financiële sector. Uit onderzoek blijkt dat er een betrekkelijk hoog risico bestaat ten aanzien van waterschaarste (blootstelling van € 97 miljard), schaarse natuurlijke hulpbronnen (€ 56 miljard) en verlies van biodiversiteit.

DNB roept financiële instellingen op deze risico’s te identificeren en waar mogelijk te mitigeren. Ontbossing is dan ook een onderwerp waar vele beleggers zich momenteel over (moeten) buigen. Maar ook bedrijven en non-gouvernementele organisaties gaan over tot actie.

Index

Een ander voorbeeld: in de Coller FAIRR Protein Producer Index wordt beoordeeld op welke manier de zestig grootste internationale bedrijven voor intensieve veehouderij en visteelt (die samen een marktkapitalisatie van $297 miljard hebben) omgaan met de kritieke risico’s waar de sector mee te maken heeft. Deze index bevat bedrijven die actief zijn in het fokken, kweken, verwerken, distribueren en verkopen van vlees-, zuivel- en/of aquacultuurproducten.

Er wordt geconcludeerd dat in totaal 60% van de vlees- en visproducenten in de index, met een vermogen van $152 miljard, wordt gezien als een ’hoog risico’ voor beleggers; dit zijn bedrijven die niet goed omgaan met financieel-materiële zaken rondom klimaatverandering, ontbossing, waterschaarste, etcetera. Maar liefst 80% van de bedrijven in deze index heeft geen beleid voor het uitbannen van ontbossing of voor waterverbruik. Omdat alleen bedrijven aan het begin van de toeleveringsketen in de index worden opgenomen, is het potentiële marktrisico vele malen groter.

Shell

Dichter bij huis planten Shell en Staatsbosbeheer samen de komende twaalf jaar naar verwachting vijf miljoen nieuwe bomen. Bedrijven en beleggers verenigen zich in bijvoorbeeld het SOS Cerrado Manifesto (een publieke oproep aan bedrijven in de veeteelt en de sojasector – en beleggers in deze sectoren – om het verlies aan biodiversiteit in deze savanne tegen te gaan).

Ontbossing is dus zeker geen persoonlijk klein leed, maar een wereldwijd probleem. Dus rest mij de vraag aan de gemeente Soest: kijkend naar de toekomst, dan kan het kappen van mijn bos toch niet serieus een optie zijn?

Dennis van der Putten is director Sustainability & Strategy bij Actiam.