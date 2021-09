Premium Het beste van De Telegraaf

’Na gebroken arm ontslagbrief op de mat’ Onze jeugd massaal naar Lissabon: mooi leven of hongerloon?

Nederlandse jongeren genieten massaal van Lissabon, maar wat is de schaduwkant? Ⓒ 123RF

LISSABON - In gezellige barretjes als de Ache Cohiba en Cargo 111 in uitgaanswijk Bairre Alto in Lissabon hoor je overal Nederlands. Het zijn geen toeristen, maar jongeren die werken voor outsourcebedrijf Teleperformance. Zij zijn veelal voor een tussenjaar naar de Portugese hoofdstad getrokken en werken vanuit huis voor Nederlandse bedrijven. De mooie stad en het mediterrane klimaat compenseren ruimschoots het minimumloon van minder dan 1000 euro per maand voor een fulltime werkweek. „Dit is dé manier om het eeuwige studentenleven te hebben.”