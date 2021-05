Zon komt weer door bij maker van Ray-Ban

In de eerste drie maanden van dit jaar verkocht het Italiaans-Franse bedrijf voor net geen 4,1 miljard euro aan brillen, lenzen en andere optiekproducten. Dat is 7,3 procent meer dan een jaar eerder, toen de pandemie in maart voor het eerst grote delen van de wereld trof.

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 lag de omzet nog 3,6 procent lager, maar als het effect van ongunstige wisselkoersen wordt weggelaten, dikten de verkopen juist met 2 procent aan. Dat is vooral te danken aan de sterke Noord-Amerikaanse markt, waar een voortvarende vaccinatiecampagne al meer versoepelingen mogelijk maakt dan in Europa. Ook China, de op één na belangrijkste markt voor EssilorLuxottica, droeg bij aan het herstel.

EssilorLuxottica is ook de beoogde nieuwe eigenaar van GrandVision, het moederbedrijf van Pearle. Onlangs gaf de Europese Commissie haar zegen voor die overname ter waarde van ruim 7 miljard euro, op voorwaarde dat GrandVision onder andere zijn keten Eye Wish van de hand doet. Maar tussen de koper en verkopers lopen juridische geschillen, waardoor het nog altijd niet zeker is of de deal doorgaat. In zijn kwartaalbericht deed EssilorLuxottica geen mededelingen over GrandVision.