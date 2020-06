Duizenden steunaanvragen flexwerkers afgewezen

De andere helft van de 11.500 aanvragen die in de eerste week van de zogenoemde TOFA-regeling zijn binnengekomen, zijn wel goedgekeurd. Een groot deel van die groep heeft de €1650 bruto al op de rekening staan, de rest volgt in de komende twee weken.

Dat er zo veel aanvragen van flexwerkers zijn afgewezen, komt volgens het UWV doordat niet iedereen vooraf checkte of hij of zij wel in aanmerking kwam. Veel flexwerkers die steun wilden, verdienden te weinig in februari of te veel in april.

