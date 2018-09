Trojka positief over Cyprus

,,Alle begrotingsdoelen zijn met aanzienlijke marges voldaan'', aldus een gezamenlijke verklaring van de trojka-inspectie. De structurele hervormingen vorderen eveneens. ,,Cyprus heeft significante progressie geboekt'', aldus de toezichthouders

Cyprus kreeg in maart miljardensteun in ruil voor ingrijpende maatregelen, waaronder een belasting op bankdeposito's van meer dan 100.000 euro. De crediteuren hebben de economische verwachtingen voor het land overigens bijgesteld. Er wordt nu rekening gehouden met een economische krimp van 7,7 procent dit jaar en 4,8 procent in 2014, voor een geleidelijk herstel in 2015. Dat was bij een eerdere prognose van 8,7 procent krimp in 2013 en 3,9 procent in 2014.