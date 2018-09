Koop bankaandelen

Skanberg is lovend over de Europese aandelenmarkten. Beleggers wijken dan wel steeds meer uit naar Europa, maar de positieve effecten van een aantrekkende wereldeconomie op de bedrijfswinsten worden nog altijd onderschat, zo stelt de vermogensbeheerder. "Herstel Europa is duurzaam" Skanberg denkt dat het herstel in Europa duurzaam is en dat de aandelenkoersen nog een stuk verder omhoog kunnen. De bezuinigingsdrift lijkt in Europa over zijn piek en heeft begrotingen beter op orde gebracht. Tegelijkertijd is de concurrentiekracht verbeterd door loonkosten tussen de lidstaten onderling meer te laten convergeren. Wel zijn de staatsschulden in relatie tot het bbp relatief hoog, met name in Zuid-Europa. Kernelement van een duurzaam herstel is volgens Skanberg dat de kredietverlening weer duidelijk op gang komt. De eerste signalen zouden daar zijn. "Europese aandelen relatief goedkoop" Europese aandelen zijn goedkoop, zowel ten opzichte van hun historische gemiddelde als vergeleken met Amerikaanse en Aziatische aandelen, zo stelt Skanberg. Hij staaft zijn visie door de consensusverwachtingen van analisten voor Europese aandelen erbij te nemen. Winsten van Europese bedrijven kunnen vooral in 2014 significant stijgen. Voor de MSCI Europe index ligt de onder analisten gemiddeld verwachte winstgroei voor 2014 op 12,5%, tegen een daling van 0,7% voor dit jaar. In 2015 zou nog eens een winstgroei van 10,5% mogelijk zijn. Voor financials wordt door analistenland gemiddeld gerekend op een winstgroei van 14,7% in 2014 en 13,3% in 2015. Na informatietechnologie zou de financiële sector daarmee de hoogste winstgroei kunnen laten zien. Banken vooral onderschat De genomen maatregelen in het eurogebied op onder meer het terrein van een bankenunie en de LTRO-leningen van de ECB sorteren effect. Individuele banken hebben ook maatregelen genomen om kapitaaltekorten aan te zuiveren. Skanberg benadrukt dat er nog maar weinig Europese banken zijn die niet aan de laatste kapitaaleisen voldoen. "Kapitaaltekort is geen sectoraangelegenheid meer, maar is hooguit actueel bij enkele individuele banken”, aldus Skanberg. K/W op tienjaars dieptepunt De vermogensbeheerder stelt dat de traditionele defensieve aandelen een minder goed alternatief zijn en dat beleggers zich moeten richten op sectoren die het tot voor kort juist heel moeilijke hebben gehad. Banken zijn daar bij uitstek een voorbeeld van. De waarderingen in termen van koers-winstverhoudingen zijn in tien jaar niet zo laag geweest. Toch adviseert Skanberg niet klakkeloos in de sector te stappen, maar nauwkeurig te selecteren. Stockpicking derhalve. Risico's zitten nog vooral in slechte kredieten, bijvoorbeeld van Spaanse banken aan vastgoedprojecten. Zoals wellicht bekend zal volgend jaar een grootscheepse stresstest worden gehouden door de ECB alvorens de centrale bank het toezicht op zich zal nemen. Deze stresstest op zich zal al het vertrouwen in de sector kunnen vergroten. Datzelfde geldt indien banken een meer gediversifieerde funding krijgen onder meer met depostio's. Volgens Skanberg is het interessant om te kijken of er nog een derde goedkope LTRO-lening door de ECB wordt aangeboden en in welke mate banken daar gebruik van gaan maken.

