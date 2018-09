De almachtige overheid in China (dag 4)

De invloed van de (centrale) overheid hier kan niet genoeg worden benadrukt. Overigens bestaat die invloed met de volledige steun van de Chinese bevolking. Na twee decennia met een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 10%, zijn zoveel Chinezen uit een armoedig bestaan verheven tot een bescheiden vorm van middenklasse dat de staat enorm veel vertrouwen geniet. Democratisch is het niet, maar daar wordt hier geen punt van gemaakt. Men verwacht een sterke staat, die ruimte biedt voor de ondernemerszin die hier bij velen door de aderen stroomt.

Voorbeelden van de invloed van de centrale en regionale overheid zijn er legio. In het vliegtuig van DragonAir op weg naar Hong Kong lezen we in de China Daily een artikel waarin Hu Zucai, adjunct-directeur van de commissie ‘Nationale ontwikkeling en hervormingen’ wordt geciteerd. Hij meldt dat overcapaciteit in een vijftal sectoren (staal, glas, cement, aluminium en scheepsbouw) zal worden aangepakt. “Het gevolg is dat er geen nieuwe vergunningen voor deze activiteiten meer worden afgegeven en lopende aanvragen worden afgewezen tenzij de centrale overheid anders beslist”.

Ook tijdens onze gesprekken met ondernemers en bedrijfsmanagers komt de rol van de overheid aan bod. Het Zwitserse bedrijf Schindler heeft een nieuw stuk land toegewezen gekregen waarop zij haar nieuwste fabriek voor de productie van roltrappen en lopende banden mocht realiseren. Deze grond bevindt zich op een extra 45 minuten vanuit het centrum van de stad. De fabriek die wij hebben bezocht, staat op grond waarvan de huurtermijn eerdaags verloopt en deze grond zal nu gebruikt worden voor de realisatie van sociale woningbouw. Goedkope huisvesting rond de relatief dure stad Shanghai is schaars dus het is begrijpelijk dat dergelijke beslissingen worden toegejuicht. Dat de medewerkers van Schindler hierdoor veel langer moeten forenzen, is de prijs die betaald moet worden door een kleine groep ten faveure van het gemeenschappelijke belang.

Een ander voorbeeld van de macht van de staat is zichtbaar op de Chinese aandelenmarkt. Op de beurs van Shenzhen en Shanghai worden de zogeheten A-aandelen verhandeld. Deze aandelen zijn niet vrij toegankelijk voor buitenlandse beleggers; dit geldt niet voor de H-aandelen die genoteerd zijn op de beurs van Hong Kong. Het heeft ons bedrijf (Comgest) vele jaren gekost om een ‘Qualified Foreign Investor’ status te ontvangen. Dit betekent dat we voor een bepaald bedrag yuan mogen aankopen om daarmee lokale aandelen te kunnen kopen. Allemaal heel gecontroleerd dus. Overigens heeft de toezichthouder alle beursintroducties al meer dan een jaar opgeschort in een poging om de volatiliteit van de A-aandelen te beperken. Nog zo’n voorbeeld van de sterke hand van het bevoegd gezag. Het zou mooi zijn als het politiek topoverleg van volgende week leidt tot het vieren van de teugels op de kapitaalmarkt. Vrije toegang tot de kapitaalmarkt creëert immers ruimte voor ondernemers.

Tot ergernis van de centrale overheid zijn de lokale bestuurders niet altijd even gedwee in het volgen van het centrale beleid. De hierboven aangehaalde meneer Hu Zucai laat geen ruimte voor misverstanden: “Lokale overheden worden verantwoordelijk gehouden voor deze besluiten. Zij die nog altijd niet de discipline hebben om zich hier aan te houden, worden zeer ernstig gestraft.” Dat lijkt mij glashelder.

Lodewijk van der Kroft doet deze week dagelijks verslag in een gastcolumn van het bezoek dat hij samen met enkele beleggers brengt aan China. Lodewijk van der Kroft is werkzaam voor Comgest een beleggingsonderneming met een toevertrouwd vermogen van 15,5 miljard euro, dat uitsluitend wordt belegd in aandelen.