Hulphond nodig, maar: ’Zorginstellingen staan er niet open voor’

„Ik heb heel veel moeite met het vinden van een baan. Veel zorginstellingen staan niet open voor een medewerker met een hulphond. Ze geven ons ook geen kans om het tegendeel te bewijzen, ik mag niet eens op gesprek komen. Terwijl ik tijdens mijn stage in de gehandicaptenzorg juist heb gemerkt dat mijn hond geen probleem hoeft te zijn, ze is juist een meerwaarde. Ze is anti-allergeen en gaat heel goed met de cliënten om. Die vinden het dankzij de hond vaak juist makkelijker om contact te leggen. Een instelling hoeft ook niets te regelen voor ons, Hope loopt gewoon waar ik loop.”

Chloë helpt nu twee keer per week een vrouw met algemene dagelijkse levensverrichtingen, die haar betaalt vanuit een persoonsgebonden budget. Daarmee verdient ze niet voldoende om rond te kunnen komen. „Daarom hoop ik dat ik toch een kans krijg bij een zorginstelling in de regio Kampen, Zwolle of IJsselmuiden.”