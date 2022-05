’Zorginstellingen staan niet open voor een hulphond’

Columns & Opinie

’Laat buitenrokers niet aan je kinderen komen’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over derdehandsrook. Ook even buiten roken is slecht voor kinderen, vooral voor baby’s. ’Rokers zullen het allemaal wel weer wegwuiven, want opa is er ook 83 mee geworden. Maar kom op; wanneer komt er nou eens een einde aan die...