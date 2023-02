Aandeelhouders BAM krijgen na drie jaar weer eens dividend

BAM is van plan een dividend over 2022 uit te keren van 0,15 euro per aandeel. "Het verheugt mij aan te kondigen dat wij zullen voorstellen de dividenduitkering aan aandeelhouders te hervatten", zegt topman Ruud Joosten in het cijferbericht. Daarmee bevestigt BAM de eerder uitgesproken verwachting voor het betalen van dividend.

"Onzekerheden in de toekomst"

Verslaggever Yteke de Jong:

Positief is dat BAM weer eens dividend uitkeert. ’s Lands grootste bouwer ontkwam eigenlijk ook niet aan een gebaar naar aandeelhouders. Maar het bouwconcern heeft te maken met onzekerheden richting de toekomst. Het orderboek daalde aan het eind van jaar met 25%. Daarnaast hangt het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude en corruptie als een donkere wolk boven het komend jaar.

De omzet van BAM daalde vorig jaar met 10 procent tot 6,6 miljard euro, maar dat kwam door de verkoop van bedrijfsonderdelen in België en Duitsland, waaronder de Duitse werkmaatschappij Wayss & Freytag Ingenieurbau. Als die effecten niet meegerekend worden, stegen de opbrengsten van de activiteiten van BAM in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland met 2 procent.

BAM zegt dat de Nederlandse woningactiviteiten een goede bijdrage hebben geleverd en dat er verder herstel was te zien bij infra in Nederland. Het bedrijf merkte in de tweede helft van het jaar wel een grotere impact van de hoge inflatie, zoals de gestegen materiaal- en arbeidskosten. Ook waren er verstoringen in toeleveringsketens en vertraging bij enkele projecten, aldus BAM.

Mede dankzij boekwinsten op desinvesteringen steeg het nettoresultaat naar 180 miljoen euro, van 18 miljoen euro een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 350 miljoen euro. Dat was iets meer dan 278 miljoen euro in 2021. Het orderboek staat op 10 miljard euro.

Tegenwind

De onderneming zegt op koers te blijven bij de uitvoering van de strategie, ondanks de tegenwind van de onzekere macro-economische en geopolitieke situatie. BAM is naar eigen zeggen goed geplaatst om te profiteren van zijn sterke marktposities en structurele groeimogelijkheden.

BAM ging ook in op het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij BAM International door de FIOD en het Openbaar Ministerie. In oktober werd een inval gedaan bij de bouwer. BAM zegt volledig mee te werken en kan niet betrouwbaar inschatten wat de gevolgen kunnen zijn. Die gevolgen kunnen volgens het bedrijf "mogelijk materieel" zijn. Het bedrijf heeft inmiddels alle projecten van BAM International afgerond.