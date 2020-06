Analyse: Hardnekkige problemen schreeuwen om politiek antwoord

Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, beweerde eerder dat het erg goed gaat met Nederland. Ⓒ ANP

Matthijs van Nieuwkerk viel bijna van zijn stoel. Tegenover hem in de studio van DWDD zat Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en hij beweerde dat het heel erg goed gaat in Nederland. De tv-presentator vroeg zich af hoe het dan kan dat het al jaren vooral over problemen in de samenleving gaat. „Is dat dan gezichtsbedrog?”