Angst voor huisfondsen

Banken mogen vanaf januari niet langer een distributievergoeding van beleggingsfondsen accepteren, de vergoeding die ze krijgen voor het aanbieden van en adviseren over beleggingsfondsen van derden aan klanten. Die kickback bedraagt ongeveer de helft van de beheerfee die beleggingsfondsen intern in rekening brengen. Omdat toezichthouders vreesden dat banken zich meer door de hoogte van de kickback lieten leiden dan door het belang van de klant, wordt die provisie in 2014 verboden. Banken zoeken andere inkomstenbronnen. Sommige stoffen de huisfondsen weer af, andere bieden nieuwe vormen van vermogensbeheer aan of passen de beleggingstarieven aan.

Anders dan vroeger worden huisfondsen niet per definitie door de bank zelf beheerd. Volgens verschillende bronnen maken banken inmiddels hierover afspraken met fondshuizen die dat beheer op zich zouden kunnen nemen. Het in feite door het fondshuis beheerde vermogen wordt vervolgens door de bank in fondsen of modelportefeuilles ’opgeknipt’ die onder merknaam van de bank aan klanten worden aangeboden. De bank kan zelf bepalen wat de klant daarvoor aan beheer- of advieskosten betaalt en kan daarmee de misgelopen inkomsten vanwege het provisieverbod compenseren.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt overigens geen grote toename te zien van het aanbod van huisfondsen. Wel worden volgens een woordvoerster fondsen in de markt gezet onder de naam van de bank, maar zijn deze fondsen niet van henzelf. De AFM stelt dat beleggers goed moeten kijken naar de kwaliteit van het advies waar ze straks rechtstreeks voor betalen.

Klanten

Volgens Ron Boer van Het Effectenhuis slaan toezichthouders daarom de plank mis met het provisieverbod. „Eigenlijk verandert er weinig. De belegger blijft de dupe. De banken zijn niet gek, die lopen tientallen miljoenen mis door dit verbod. Zij richten huisfondsen op die ze zullen aanbevelen bij klanten. Van objectiviteit en transparantie is dan nauwelijks sprake, want het is nog maar de vraag of dat fonds ook het best rendeert.”

Patrick Beijersbergen van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) noemt het provisieverbod een goede zaak. Toch is hij ook bezorgd. „Beleggers schieten er weinig mee op als banken huisfondsen aanbieden. Dan word je dus nooit objectief geadviseerd en de kosten blijven op een hoog niveau. Wij adviseren beleggers daarom ook om te zoeken naar onafhankelijke informatie in plaats van blind uit te gaan van het advies van je huisbank.”

De grootbanken zijn nog weinig concreet hoe ze het verlies aan inkomsten gaan opvangen. ABN Amro laat weten geen huisfondsen te ontwikkelen. „We hebben nagenoeg geen huisfondsen meer sinds we na de overname geen eigen vermogensbeheerder meer hebben. We bieden, op een paar huisfondsen in Frankrijk bij onze private-bankingdochter Neuflize OBC na, alleen fondsen van derden aan.” Ook over de tariefstructuren wil de bank weinig kwijt. „Het is nog te vroeg om er iets over te zeggen.”

Rabobank en ING zeggen eveneens geen huisfondsen te ontwikkelen. Rabobank maakte eerder al bekend in te zetten op betaald advies. De bank geeft bovendien duidelijkheid aan beleggers die zonder advies beleggen; execution only . Iedere belegger gaat een basisvergoeding betalen. BinckBank verwacht in de eerste helft van volgend jaar nieuwe producten in de markt te zetten. De onlinebroker loopt op jaarbasis ongeveer €7 tot 8 miljoen aan inkomsten mis door het provisieverbod. Volgens topman Koen Beentjes wordt er met één grote bank gesproken over samenwerking voor de ontwikkeling van een product. BinckBank hoopt ook verder te groeien in vermogensbeheer. „Dat zou de misgelopen inkomsten vanwege het provisieverbod deels kunnen compenseren.”

Zonder advies

San Lie, hoofd onderzoek bij Morningstar Benelux, verwacht dat banken hun adviesklanten straks óf richting eigen vermogensbeheer, óf richting execution only schuiven. „Een grote groep beleggers wil waarschijnlijk niet naar beheer. Die zullen naar execution only gaan. Maar dan moeten ze waarschijnlijk een percentage over hun vermogen betalen als vergoeding.”

Hoofd retail distributie Bob Hendriks van fondshuis Blackrock wijst ook naar het Verenigd Koninkrijk, waar de afschaffing van de distributievergoeding al een feit is. „Daar schuiven meer klanten richting execution only op. Maar ook sparen is populairder.”