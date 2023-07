’Vastgoedsector in zwaar weer’, huurders blijven zitten

Amsterdam - Huurders van kantoorruimte stellen verhuizingen uit bij gebrek aan geschikt aanbod. Tegelijk hebben investeerders minder interesse om geld in kantoren te steken, blijkt uit cijfers van NVM Business over verhuringen en transacties in het tweede kwartaal. „De commerciële vastgoedsector zit in zwaar weer”, constateert Irene Flotman, voorzitter vakgroep van NVM Business.

Ⓒ ANP/HH