WK voetbal is ’melkkoe’ voor Qatar: $20 miljard stroomt oliestaat binnen

Dat zei Hassan Al Thawadi, die aan het hoofd staat van het comité dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het toernooi, op basis van een gedetailleerde studie.

Er is veel kritiek op Qatar als gastheer van het WK en niet alleen vanwege beschuldigingen van mensenrechtenschendingen bij de bouw van bijvoorbeeld de stadions. Ook bestaat de vrees dat de wedstrijden slecht bezocht zullen worden. Fans die wel naar de Golfstaat komen zullen zich ook meer dan ze lief is moeten houden aan strenge regels. In de conservatieve moslimcultuur van Qatar dragen vrouwen en mannen op de meeste openbare plaatsen kleding die hun schouders en knieën bedekt. Alcohol wordt alleen geschonken in luxehotels.

Kledingvoorschriften

Al Thawadi benadrukte dat het aan particuliere ondernemers is om kleding toe te staan die in strijd is met de kledingvoorschriften, zoals hemdjes en korte broeken, in commerciële gelegenheden. Alcohol zal beschikbaar zijn in aangewezen gebieden zoals fanzones. Verder onderzoekt Qatar de mogelijkheden om meer ernstige schendingen van de zedelijkheid en fatsoen, zoals openbare dronkenschap door fans, buiten het lokale rechtssysteem te houden.

Hij voegde toe dat de precieze economische impact van het toernooi duidelijker wordt als het WK in november en december volgend jaar achter de rug is. De verwachting is dat de bouw en de toeristische sector het meest zullen profiteren.

Qatar wil het toernooi gebruiken om zijn snelle overgang van een kleine enclave van parelduikers tot Golfmetropool te laten zien. De bouw van de stadions is slechts een fractie van de infrastructuuruitgaven in aanloop naar het evenement. Andere projecten waarin flink geld gestoken wordt zijn onder meer een metrosysteem, uitbreiding van de luchthaven en de bouw van een nieuwe stad. De totale waarde van al deze bouwplannen wordt door kenners geschat op 300 miljard dollar.

Ondanks de coronapandemie liggen de WK-voorbereidingen op schema. Volgens Al Thawadi, die tien jaar geleden al bij het WK-bid van Qatar betrokken was, is het toernooi bedoeld om vele initiatieven in het land te versnellen. Dan gaat het bijvoorbeeld om stedelijke ontwikkeling en economische diversificatie.