Minder hypotheek voor huis met laag energielabel

Amsterdam - Een leuk opknappertje of een historisch pand met vooroorlogse beglazing; als je een huis wil kopen met een laag energielabel, kun je vanaf 2024 minder hypotheek krijgen. Voor woningen met energielabel E, F of G wordt de leenruimte lager. Koop je een huis met een beter energielabel, dan kun je juist meer lenen. Dit staat in de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024.

Woning te koop in Goedereede. Als je een woning koopt met een laag energielabel kun je straks minder lenen. Ⓒ ANP / HH