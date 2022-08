Zien: topman post huilende selfie omdat hij personeel moest ontslaan

„Dit zal het meest kwetsbare zijn wat ik ooit zal delen. Ik heb getwijfeld of ik dit zou posten of niet. We hebben net een paar van onze werknemers moeten ontslaan”, zo begint Braden Wallake, ceo van marketingbureaus HyperSocial en HyperSphere, een bericht dat hij woensdag op LinkedIn plaatste. Daarbij ook een selfie waarop hij aan het wenen is.

Hij verduidelijkt in het bericht dat hij de laatste tijd veel berichten heeft zien passeren over ontslagen en dat die allemaal te wijten zijn aan de economie. Maar de reden waarom zijn bedrijf mensen moest ontslaan? Hijzelf, zegt hij. „Ik heb in februari een beslissing genomen en daar veel te lang aan vastgehouden. Nu, ik weet dat mijn team zal zeggen dat ’we die beslissing samen hebben genomen’, maar ik heb ons erin geluisd. En door die tekortkomingen, moest ik vandaag, het moeilijkste doen wat ik ooit heb moeten doen.” Hij schrijft dat hij met zijn bericht wil laten zien dat niet elke ceo harteloos is en er niet om geeft dat hij of zij mensen moet ontslaan.

’Wereldvreemd’

In een dag tijd reageerden zo’n 32.000 mensen op het bericht en de reacties zijn zeker niet allemaal positief. Wallake wordt door verschillenden geloofd, maar er komt ook veel kritiek op zijn bericht. En vooral op de foto die hij erbij plaatste. Velen vinden dat hij zijn platform beter zou gebruiken om de ontslagen personen te helpen in plaats van een „wereldvreemd” bericht met een selfie.

Door de vele reactie besloot Wallake enkele uren later zelf te reageren. „Hey iedereen, ik ben de wenende ceo. Nee, het was niet mijn bedoeling om het over mezelf te laten gaan of om mezelf tot slachtoffer te maken. Het spijt me dat het zo overkwam. Het was niet aan mij om de namen van de werknemers publiekelijk bekend te maken”, schreef hij.„Wat ik nu wil doen, is proberen om deze situatie te verbeteren en een draadje te starten voor mensen die werk zoeken.” Hij vroeg daarbij om aan mensen die werk zoeken te reageren op het bericht en zo zijn voormalige werknemers, maar ook anderen te helpen.