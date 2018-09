Aan tafel in China (dag 1)

De berichtgeving rond China is al langere tijd slecht en beleggers laten de Chinese markt daarom links liggen. Het rendement op de MSCI China index bedroeg eind oktober ongeveer -1%. Ook de beurs van Hong Kong, waar veel Chinese bedrijven zijn genoteerd, valt tegen met een stijging van slechts 6,4%. Dit in schril contrast met Europa 17,4% en Amerika 21,2% (alle rendementen in euro). Maar die negatieve teneur biedt ook kansen. In de eerste plaats overschatten beleggers de relatie tussen economische groei en de beursontwikkeling. Op korte tot middellange termijn is deze zelfs zeer zwak. In de tweede plaats zijn er ook Chinese bedrijven die recent nieuwe hoogten bereikten. Voorbeelden hiervan zijn de internetbedrijven Baidu, de belangrijkste Chinese internet zoekmachine, en China’s belangrijkste sociale netwerk Tencent.

In de komende dagen bezoeken we diverse Chinese bedrijven en westerse bedrijven met aanzienlijke activiteiten in China en spreken we met een groot aantal analisten en beleggingsstrategen. Tijdens de autorit naar het financiele centrum verbaas ik mij iedere keer over de omvang van China’s grootste stad. Er zouden bijna 24 miljoen mensen wonen en daarmee zou het tevens de grootste stad ter wereld zijn. Ontzettend veel flatgebouwen en zeer weinig groenvoorzieningen bepalen in de buitenwijken het straatbeeld. In Amerikaanse stijl zijn er ook veel reclameborden waarop de meest luxueuze goederen worden aangeprezen. Veel van deze producten zijn van Europese bedrijven, zoals de Franse en Italiaanse modehuizen. Maar ook de Duitse luxe automerken doen hier goede zaken. De laatste keer in Shanghai viel mij al op hoeveel verlengde auto’s hier rondrijden. Ook van automodellen die ik in Nederland nooit eerder in een dergelijke versie zag, zoals bijvoorbeeld de Audi A4. Het vormt allemaal een schril contrast met grote delen van de bevolking die van een zeer laag inkomen moet rondkomen. Volgens het IMF bedraagt het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking $ 6.071. Dat is niet heel veel en ik heb bovendien niet de illusie dat dit eerlijk wordt verdeeld in dit communistische land.

Ons hotel bevindt zich in de gezichtsbepalende Jin Mao Tower (wat “Gouden Voorspoed” betekent). Met een hoogte van 412 meter was dit gebouw lange tijd het grootste gebouw van China. De receptie van het hotel zit op de 54 verdieping en de kamers bevinden zich op de verdiepingen die oplopen tot 87 hoog. Daarboven bevindt zich nog een bar die niet geschikt is voor personen met hoogtevrees.

Minstens zo spectaculair zijn de prijzen in de winkels waar we ’s middags langslopen in de buurt rond Xintiandi. Grote westerse winkels vol met de duurste spullen worden afgewisseld door straten waar levensmiddelen, wit- en bruingoed voor slechts een paar yuan verkocht worden. Een nachthempje bij het Chinese designermerk Shanghai Tang is duurder dan de elektrische brommer die verkocht wordt in een vestiging van E-mart, een discountwinkel afkomstig uit Korea.

Lodewijk van der Kroft, partner bij de in emerging markets gespecialiseerde vermogensbeheerder Comgest, houdt voor DFT een dagboek bij van zijn beleggingsreis naar China. Hoewel de afgelopen jaren China geen vetpot was voor beleggers, zal het belang van het land de komende jaren alleen maar groeien. Ook voor beleggers. Van der Kroft praat in Shanghai en Hong Kong met diverse strategen, analisten en bedrijven (Chinese maar ook Westerse bedrijven) om een indruk te krijgen van de Chinese economie en de mogelijke beleggingsconsequenties.