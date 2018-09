Telefónica verkoopt belang in Tsjechië

Het Spaanse concern behoudt een belang van 4,9 procent in Telefónica Czech Republic. Het onderdeel had eind juni 5,1 miljoen mobiele klanten en 1,4 miljoen vaste verbindingen. Ook had het bedrijf 1,4 miljoen mobiele gebruikers in Slowakije. Telefónica gebruikt de opbrengst van de transactie om schuld af te lossen.

De 49-jarige Kellner is de rijkste man van Tsjechië met een geschat vermogen van 8,3 miljard euro.