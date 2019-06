Renteverlaging Russische centrale bank

Het is de eerste renteverlaging in een jaar. De Russische centrale bank zei dat meer renteverlagingen dit jaar mogelijk zijn. Volgens de bank was de economische groei in Rusland in de eerste helft van dit jaar lager dan verwacht en zwakt de inflatie af.

