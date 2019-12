Van Lanschot keert aandeelhouders kapitaal uit

Aandeelhouders stemden in oktober in met de kapitaalteruggave. De wettelijke verzetstermijn tegen die uitkering verstreek woensdag. Inclusief deze kapitaalteruggave zal ruim 330 miljoen euro aan aandeelhouders zijn uitgekeerd sinds 2016. Dat gebeurde zowel in de vorm van dividend als kapitaalteruggave.

De CET1-ratio, een graadmeter voor de kapitaalpositie, blijft na de kapitaalteruggaven volgens Van Lanschot Kempen boven de doelstelling van 15 tot 17 procent.