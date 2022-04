Autoverhuurder Hertz koopt 65.000 elektrische Polestars

De Polestars worden komende vijf jaar geleverd. De eerste worden dit voorjaar op de Europese markt verwacht. Australië en de Verenigde Staten volgen eind 2022 met de eerste levering.

Hertz en Polestar hebben niet bekend gemaakt om hoeveel geld de deal gaat, maar gezien het prijskaartje van de Polestar zou dat rond de €3 miljard moeten oplopen. Voormalig Hertz-baas Henk van den Helder gaf in een interview met De Telegraaf al aan dat grote klanten als verhuurders niet meer kunnen rekenen op kortingen van autofabrikanten, zoals voorheen gebruikelijk was.

Voor Polestar is de megaorder een goede opsteker. De elektrische autobouwer die in 2017 werd opgericht, wil in 2025 290.000 auto’s verkopen. Afgelopen jaar waren dat er nog 29.000.

Beursgang

Om die productieversnelling te kunnen financieren, heeft Polestar eerder aangekondigd via een spac met Gores Guggenheim naar de Amerikaanse beurs te gaan. De verwachting is dat de beursnotering nog in de eerste helft van dit jaar plaatsvindt.

Dat Hertz vaart met in de elektrificatie en na de overeenkomt van $4,2 miljard met Tesla in oktober nu weer een miljardeninvestering doet, is opvallend. Hertz Amerika was tijdens de coronatijd namelijk technisch failliet en werd gered door een zogeheten Chapter 11-procedure, die alleen in de Verenigde Staten bestaat en Amerikaanse bedrijven de ruimte biedt om met de schuldeisers tot een oplossing te komen.

Bekijk ook: Noodlijdende autoverhuur vecht om te overleven

.