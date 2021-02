Walmart en WW-cijfers domper op rode beurzen VS

De Dow Jones-index eindigde 0,4% lager. De Dow steeg woensdag nog naar recordhoogte. Techbeurs Nasdaq daalde 0,7%. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 0,4%.

Walmart kwam vandaag met kwartaalcijfers. Daaruit blijkt dat de omzet van de Amerikaanse winkelgigant met 7% is gestegen naar een record van $152 miljard. Maar de winst per aandeel valt beleggers tegen. Het aandeel Walmart noteerde 6,4% lager.

Apple koerste 0,9% in het rood. De techgigant neemt al ingenieurs in dienst voor de ontwikkeling van het toekomstige draadloze 6G-netwerk. Dat gebeurt een paar maanden nadat de Amerikanen met de eerste iPhones op de markt waren gekomen die geschikt zijn voor het draadloze 5G-netwerk. Techkenners verwachten dat 6G pas tegen 2030 op de markt komt.

Bioscoopketen AMC steeg aanvankelijk 3% na een gerucht dat techbedrijf Amazon (+0,6%) die onderneming zou willen overnemen. Het aandeel AMC sloot echter 1,2% lager. Verder werd vandaag ook opnieuw gepraat in het Amerikaanse Congres over de Reddit-beleggers die onlangs de koers van AMC en gameswinkelketen GameStop (-11,4%) de hoogte in dreven.

Facebook werd 1,5% lager gezet nadat het socialemediabedrijf het in Australië onmogelijk had gemaakt om naar nieuwsberichten te linken. Facebook deed dat uit protest tegen een wet die bepaalt dat bedrijven die linken naar nieuws de makers van dat nieuws daarvoor moeten betalen.

Bekijk ook: Nieuwsbedrijven staan nog geen gouden bergen te wachten als Facebook gaat betalen

WW-aanvragen

Het aantal WW-aanvragen in de VS valt trouwens tegen. In de afgelopen week deden 861.000 Amerikanen een beroep op een werkloosheidsuitkering. Dat was een tegenvaller, want vooraf werd gerekend op 770.000 WW-aanvragen. Een week eerder werd gemeld dat het aantal steunaanvragen uitkwam op 793.000, maar dat werd vandaag herzien naar 848.000.