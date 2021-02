Walmart in uitverkoop op lager Wall Street

Vlak na opening staat de Dow Jones-index 0,7% lager. De Dow steeg woensdag nog naar recordhoogte. Techbeurs Nasdaq daalt 1,1%. De breed samengestelde S&P 500-index zakt 0,8%.

Walmart kwam vandaag met kwartaalcijfers. Daaruit blijkt dat de omzet van de Amerikaanse winkelgigant met 7% is gestegen naar een record van $152 miljard. Maar de winst per aandeel valt beleggers tegen. Het aandeel Walmart noteert 5,3% lager.

Apple koerst 1,7% in het rood. De techgigant neemt al ingenieurs in dienst voor de ontwikkeling van het toekomstige draadloze 6G-netwerk. Dat gebeurt een paar maanden nadat de Amerikanen met de eerste iPhones op de markt waren gekomen die geschikt zijn voor het draadloze 5G-netwerk. Techkenners verwachten dat 6G pas tegen 2030 op de markt komt.

WW-aanvragen

Het aantal WW-aanvragen in de VS valt trouwens tegen. In de afgelopen week deden 861.000 Amerikanen een beroep op een werkloosheidsuitkering. Dat was een tegenvaller, want vooraf werd gerekend op 770.000 WW-aanvragen. Een week eerder werd gemeld dat het aantal steunaanvragen uitkwam op 793.000, maar dat werd vandaag herzien naar 848.000.