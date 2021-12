Winkeliers: kabinet moet waken voor paniekmaatregelen

De verwachting is dat het kabinet later op zaterdag een harde lockdown aan zal kondigen om te zorgen dat het aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus beheersbaar blijft. Volgens INretail zou het kabinet een voorbeeld moeten nemen aan andere Europese landen, die een meer gefaseerde aanpak hanteren met verschillende risiconiveaus. Ook zou meer vaart moeten worden gemaakt met het boosteren. „Het is beschamend als onnodige maatregelen worden afgekondigd die ondernemers opnieuw een gigantische klap geven. Straks gaat iedereen naar België en Duitsland waar alles gewoon open is”, aldus de organisatie.

INretail wijst er ook op dat de huidige maatregelen al voor veel minder bewegingen in winkelgebieden zorgen. Daarbij verwijst de organisatie naar de eigen ’grote steden monitor’. Het is volgens de organisatie ook de vraag hoe de overheid de drukte bij essentiële winkels gaat organiseren. „Want daar kan extra toestroom verwacht worden. Het onlinekoopkanaal is geen alternatief, want nu al overbelast”, zo klinkt het.

RND wees er eerder al op dat het vooral voor kleinere ondernemers van groot belang is om spullen te kunnen blijven verkopen. Zeker gelet op de voorraden die nog onderweg zijn naar de winkels. Het verkopen van goederen kan bijvoorbeeld door kopen op afspraak mogelijk te maken. Daarnaast wil RND ook dat ’click and collect’ mogelijk wordt, waarbij vooraf bestelde producten in de winkels opgehaald kunnen worden.