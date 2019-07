Paige Thompson Ⓒ Twitter

Ze is een 33-jarige softwareontwikkelaar uit Seattle die houdt van katten. Maar volgens de Amerikaanse autoriteiten gaat er veel meer schuil achter Paige Thompson. De vrouw is namelijk aangehouden voor het stelen van privacygevoelige gegevens van ruim honderd miljoen Amerikanen en Canadezen door de bank Capital One te hacken.