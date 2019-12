Ⓒ ANP

Scholieren die een vak kiezen waar nú veel vraag naar is, lopen het risico dat hun studiekeuze toch verkeerd uitpakt. De kans is namelijk groot dat er zoveel jongeren voor dat gewilde vak gaan leren, dat er bij afstuderen een overvloed is ontstaan en de baankans ineens een stuk kleiner is.