Rusland al drie maanden grootste olieleverancier van China

Premium Financieel

Weekblik: ’Afkoeling inflatie brengt animo tech weer op gang’

Na de grillige rit in de voorbije week staat beleggers de notulen van de laatste vergadering bij de Amerikaanse centrale bank te wachten. De koopbereidheid van consumenten in de VS samen met de ontwikkeling van van de inflatie en groei in de eurozone zijn ook van belang voor de stemming op de aandel...