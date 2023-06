België houdt kerncentrales tot 2035 open en steekt €15 miljard in verwerking afval

België en Engie worden gezamenlijk eigenaar van de reactoren die openblijven. Engie gaat bovendien 15 miljard euro betalen voor de verwerking van kernafval. Daar wordt België dan verantwoordelijk voor.

Oorspronkelijk zouden alle kerncentrales in België in 2025 sluiten, maar door de oorlog in Oekraïne en de sterk stijgende energieprijzen besloot België om toch langer door te gaan met kernenergie.

Voor een deel van de kernreactoren was langer openblijven niet mogelijk. Een reactor in Doel, net over de grens bij Zeeland, en één in Tihange zijn nog te moderniseren, zodat ze tien jaar langer energie kunnen opwekken. De centrale van Tihange ligt zo'n 40 kilometer van de Nederlandse grens bij Limburg.

Stilgelegd

De reactoren die open blijven zijn Doel 4 en Tihange 3. Die zijn allebei in 1985 in gebruik genomen. De reactoren waren al stilgelegd, maar het doel is om die eind volgend jaar weer open te hebben. Lukt dat niet, dan wordt gemikt op een jaar later.

Eerder waren Engie en België al overeengekomen dat het Franse energiebedrijf miljarden zou betalen voor de ontmanteling van de kerncentrales.