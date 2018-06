Sanoma kondigt pijnlijke afslanking aan

Het bedrijf zet een streep door bekende bladen als Nieuwe Revu, Panorama, KIJK en Playboy. Sanoma bekijkt of 32 tijdschriften kunnen worden verkocht of samengevoegd met andere titels. Een onderzoek moet binnen maximaal twaalf maanden uitwijzen welke titels kunnen verkocht of samengevoegd. Bladen waarvoor dat niet mogelijk is of die niet winstgevend zijn, worden vanaf 2015 opgeheven. Waar de werkgelegenheid wordt bedreigd, gloort alleen hoop wanneer banen met een blad kunnen meeverhuizen als dat wordt verkocht, aldus Henk Scheenstra, directeur van de tijdschriftentak.

De sanering in Nederland maakt deel uit van een omvangrijke reorganisatie die het Finse moederbedrijf wil uitvoeren. Bij deze veranderingen hoort een programma voor kostenbesparing dat 60 tot 100 miljoen euro behelst. In Finland zelf worden maximaal 70 banen geschrapt. Ondertussen houdt het bedrijf ook de activiteiten in Rusland, Oost-Europa en België tegen het licht. Het concern maakte tevens bekend dat er een nieuwe activiteit bijkomt: Sanoma Digital, waarmee de groei van digitale diensten wordt versneld.

Focusmerken

De omzet van het mediabedrijf daalde in het derde kwartaal met 5,1 procent tot 568 miljoen euro vergeleken met dezelfde periode in 2012. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 76,9 miljoen. De groepsomzet, zo verwacht men in Helsinki, zal over het hele jaar met ruim 4 procent dalen en het bedrijfsresultaat over 2013 blijft vermoedelijk beneden de 180 miljoen.

In Nederland zal Sanoma zich richten op 17 zogenoemde focusmerken, waartoe onder meer Libelle, Viva, Flair, Margriet en Donald Duck behoren. De titels die overblijven, zo zei Scheenstra, zijn de ,,kroonjuwelen" , waarmee ,,we onze positie op de tijdschriftenmarkt gaan versterken". Voor sommige van de afvallers zijn er al enkele belangstellende partijen, al zijn er nog geen concrete gesprekken gaande.

De betrokken vakbonden, FNV, CNV en NVJ, zijn geschrokken. De bonden zetten vooral in op verkoop van bladen, hetgeen de werkgelegenheid zou sparen. Bladendokter Carolien Vader zei dat de Nederlandse bladenmarkt verzadigd is. Het tijdperk van wildgroei van bladen is voorbij. Feitelijk zijn de uitgevers al te laat met ingrijpen.