Accsys haalt 46 miljoen op met aandelenplaatsing

De uitgifte van ruim 44 miljoen aandelen hangt nog wel af van goedkeuring van aandeelhouders. Zij kunnen daar op de algemene aandeelhoudersvergadering op 20 december over stemmen. De uitgifte is volledig onderschreven door Numis Securities, NIBC en Investec Bank.

Accsys presenteerde donderdag ook voorlopige cijfers over de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. De omzet van het bedrijf steeg met 39 procent op jaarbasis tot 44 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg 2,5 miljoen euro, tegenover een min van 1,4 in dezelfde periode een jaar eerder. Het verlies voor belastingen nam af tot 1,6 miljoen euro, tegenover een verlies van 5,4 miljoen euro in de eerste zes maanden van het voorgaande boekjaar.