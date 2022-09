Extra werken loont amper

Deze hoge belasting voor middeninkomens is het gevolg van de manier waarop het kabinet de koopkrachtreparatie voor lage inkomens heeft geregeld. Dat zeggen economen na analyse van de details van de belastingplannen van het kabinet. „De belastingdruk op elke extra verdiende euro loopt behoorlijk op voor middeninkomens”, zegt Hugo Erken van de Rabobank. „Dit treft onder meer verpleegkundigen, politieagenten en leraren.”

De Tweede Kamer sprak zich vorige week uit voor een voltijdbonus om parttimers te stimuleren meer te gaan werken. Politiek Den Haag wil Nederlanders stimuleren om meer te werken, maar economen en fiscalisten wijzen erop dat de kabinetsplannen voor komend jaar ’tegendraads’ uitpakken. In het ergste geval betaal je 87 procent over een extra verdiende euro.

Belastingdruk

Daarop wijzen economen en fiscalisten in een analyse van de belastingplannen van het kabinet. „We hebben een geweldig groot probleem met de belastingdruk en dat wordt in de plannen alleen maar erger”, zegt fiscalist Leo Stevens. Het gaat hierbij om de belastingdruk voor elke extra verdiende euro, bijvoorbeeld doordat je promotie maakt, een beter betaalde baan vindt, extra salaris krijgt van je baas of meer uren in de week gaat werken. Over de beleidsmakers zegt Stevens: „Het lijkt wel alsof onze regelneven verward zijn geraakt in het belastingsysteem, alsof ze de weg zijn kwijtgeraakt en het zicht op belastingprincipes zijn verloren.”

"Probleem wordt alleen maar erger"

Het kabinet besloot tot een koopkrachtpakket van circa 17 miljard euro en verhoogt daarvoor verschillende belastingkortingen en toeslagen. „Die belastingkortingen en toeslagen zijn inkomensafhankelijk en worden lager naarmate je meer verdient”, legt Hugo Erken van de Rabobank uit. „Het probleem daarmee is dat je recht op kortingen en toeslagen verliest als je bruto meer salaris krijgt. Dat leidt tot een hoge belastingdruk op extra werken. Door nu aan al deze fiscale knoppen te draaien is dit probleem verergerd en doorgeschoven naar de middeninkomens.”

Uit tabellen bij het Belastingplan blijkt dat de belastingdruk voor inkomens vanaf circa 35.000 euro per jaar fors toeneemt. Zo stijgt die belastingdruk bij een jaarinkomen van 35.000 van 76 procent nu naar 81 procent volgend jaar. Wie 45.000 euro per jaar verdient, betaalt over een extra verdiende euro nu nog 57 procent belasting en straks 87 procent. Als je 1000 euro meer gaat verdienen zie je daarvan maar 130 euro terug op je bankrekening.

Voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie is er niet over te spreken: „Het loont niet meer om extra te investeren in je eigen ontwikkeling om meer te gaan verdienen, want je mag het gelijk weer inleveren. Veel belastinggeld komt terecht bij mensen die niet werken.” Volgens hem is dit slecht voor Nederland: „Elke prikkel om het verdienvermogen van Nederland te stimuleren is zowel bij midden- als lagere inkomens aan het verdwijnen.”

Vacatures

Het verbaast fiscalist Stevens dat de belastingdruk zo wordt opgevoerd, juist nu er zoveel vacatures zijn en Kamer en kabinet graag willen stimuleren dat mensen meer uren per week gaan werken. „Dit werkt tegendraads aan wat we willen”, zegt hij. Ook is dit zuur voor mensen die extra gaan werken om hun hoge energierekening en dure boodschappen te kunnen blijven betalen. „Je krijgt nu een heel merkwaardig effect. Als mensen zich genoopt voelen meer te gaan werken omdat het leven steeds duurder wordt, dan bereik je met deze fiscale maatregelen juist dat extra werken níét loont.” Stevens wordt er bijna moedeloos van, vertelt hij. „Ik wijs er al zo lang op dat met de invoering van allerlei inkomensafhankelijke belastingkortingen en toeslagen de belastingdruk juist aan de onderkant van het inkomensgebouw steeds hoger wordt. En in plaats van dit probleem op te lossen door het belastingstelsel te vereenvoudigen, wordt het steeds ingewikkelder en minder geloofwaardig gemaakt.”